شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار فراعنة اليد فى الدور الأول قبل انطلاق الدور الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ منتخب مصر لكرة اليد أول مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج ، عندما يلتقى نظيره أيسلندا التاسعة و النصف مساء اليوم الأربعاء، حيث تضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من، كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

مشوار منتخب اليد فى الدور الأول كالتالى :

الفوز على الأرجنتين 39-25 .

الفوز على البحرين 35- 24 .

الفوز على كرواتيا 28- 24 .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد مع نظيره سلوفينيا بعد غد الجمعة، وأخيراً كاب فيردى يوم الأحد القادم، بينما يتنافس أيضا فى مواجهات اليوم بخلاف مواجهة الفراعنة كلا من ،سلوفينيا مع الأرجنتين و السويد مع البرتغال و كاب فيردى مع كرواتيا و أمريكا مع اليابان والنرويج مع أسبانيا .

يسعى المدير الفنى الإسبانى للمنتخب خوان كارلوس باستور إلى الفوز فى مواجهة أيسلندا قبل لقاء سلوفينيا الذى يعد الأكثر صعوبة فى هذا الدور، حيث طالب اللاعبين بخوض الدور الرئيسى بنفس الروح و الأداء الذى ظهر عليه الفراعنة فى مواجهة كرواتيا بختام الدور الأول .

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

تأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

ويتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.