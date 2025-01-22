شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سيراميكا والاتحاد سلبيا في الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى سيراميكا والاتحاد السكندرى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث الشوط الأول ضعيفة المستوى بين لاعبو الفريقين وعدم ظهور هجمات خطيرة على مرمى كل من محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا وصبحى سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى.

ويخوض فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف كالتالى :

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، محمود متولي ومروان داوود.

خط الوسط: ناصر ناصر، عمر الوحش وفان ديرك.

الهجوم: كريم الديب، إيمانويل وإسلام سمير.



