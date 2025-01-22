شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن قطع إعارة زياد كمال والتوقيع على مخالصة بشأن مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع إدارة نادي إنبي بشأن قطع إعارة زياد كمال لاعب وسط الفريق، ليعود إلى النادي البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع زياد كمال على مخالصة بشأن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

وأعرب مسؤولو الزمالك عن خالص أمنياتهم بالتوفيق لزياد كمال خلال الفترة المقبلة، ووجهوا له الشكر على الفترة التي قضاها مع النادي.

وخاص زياد كمال مرانه الأول مع إنبى اليوم الأربعاء بعد قطع إعارته من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد مصدر داخل النادي البترولي خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن زياد كمال خاض مرانا فرديا اليوم بتعليمات من الجهاز الفني لتجهيزه للفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني لإنبي وضع برنامجاً خاصاً لزياد كمال تمهيدا لتجهيز اللاعب للدخول في أجواء المباريات.

وعاد زياد كمال لصفوف إنبي بعد فسخ إعارته مع نادي الزمالك بالتراضي.