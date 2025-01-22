شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسها الأهلي.. 5 أندية تحمل لقب "ملوك التعادلات" بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الأهلي للمرة الرابعة في الدوري، بعدما انتهت مباراته مع فاركو بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، سجل زهير المترجي هدف فاركو بينما تعادل إمام عاشور للأهلي.

وهناك 5 أندية أخرى استحقوا لقب ملوك التعادلات في الدوري حيث سقطوا في فخ التعادل خلال 4 مباريات من أصل 9 جولات حتى الآن وهم سيراميكا، بتروجيت، الاتحاد السكندرى، إنبى، مودرن سبورت.

ووصل الأهلي إلى النقطة 19 في صدارة ترتيب الدوري لكنه فقد النقطة الثامنة فى صراع الصدارة، بينما وصل فاركو إلى 11 نقطة في المركز التاسع بجدول المسابقة.

وكان حصل محمد فخري لاعب نادي فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي بالجولة 9 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب.