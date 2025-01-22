شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات مصر وإيسلندا فى بطولات العالم قبل مواجهة والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر الجماهير المتابعة لكرة اليد مواجهة منتخب مصر لكرة اليد بأول مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، عندما يلتقى نظيره أيسلندا التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، حيث تضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من، كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

وجاء تاريخ مواجهات مصر وإيسلندا ببطولات العالم قبل مواجهة الليلة كالتالى:

عام 1964 فوز إيسلندا علي مصر بنتيجه 16-9 .

عام 1997 فوز إيسلندا علي مصر بنتيجه 23- 20.

عام 2001 فوز مصر علي إيسلندا بنتيجه 24- 22 .

عام 2015 فوز إيسلندا علي مصر بنتيجه 28- 25 .

كما ألتقى كلا المنتخبين فى أولمبياد عام 2008 و أنتهت بالتعادل بنتيجة 32 - 32 .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر اليد مع نظيره سلوفينيا بعد غدا الجمعة ، وأخيراً كاب فيردى يوم الأحد القادم ، بينما يتنافس أيضا فى مواجهات اليوم بخلاف مواجهة الفراعنة كلا من ،سلوفينيا مع الأرجنتين و السويد مع البرتغال و كاب فيردى مع كرواتيا و أمريكا مع اليابان و النرويج مع أسبانيا .

يسعى المدير الفنى الإسبانى للمنتخب خوان كارلوس باستور إلى الفوز فى مواجهة أيسلندا قبل لقاء سلوفينيا الذى يعد الأكثر صعوبة فى هذا الدور، حيث طالب اللاعبين بخوض الدور الرئيسى بنفس الروح و الأداء الذى ظهر عليه الفراعنة فى مواجهة كرواتيا بختام الدور الأول .

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

وشهدت مباراة الأرجنتين أيضا ظهور عدد من اللاعبين بأداء باهر أمثال الحارس محمد على، ومحمد سند ويحيى خالد، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.