شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فخرى يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلى وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد فخري لاعب نادي فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي بالجولة 9 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب.

انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، تقدم فاركو بالهدف الأول عن طريق المغربي زهير المترجي ، وتعادل إمام عاشور للأهلى من ضربة جزاء مع نهاية الشوط الأول .

ورفع فاركو رصيده إلى 11 نقطة فى المركز التاسع، بينما رفع الأهلى رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الأول بجدول الترتيب .

وتعادل الأهلي مع فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، سجل زهير المترجي هدف فاركو بينما تعادل إمام عاشور للأهلي.

بهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 19 في صدارة ترتيب الدوري لكنه فقد النقطة الثامنة فى صراع الصدارة، بينما وصل فاركو إلى 11 نقطة في المركز التاسع بجدول المسابقة.

هدد زهير المترجي مرمى الأهلي بتسديدة تصدى لها محمد الشناوي في الدقيقة الثانية، وبعدها هدد إمام عاشور مرمى فاركو بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء ولكن أمسك بها محمد سعيد شيكا.