شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو: فريقى كان الأقرب للفوز أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو أن فريقه كان الأقرب للفوز في مباراة الأهلي التي أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة التاسعة.

وأضاف خطاب في المؤتمر الصحفي أن فاركو خلق العديد من الفرص على مرمى الأهلي وكان الأقرب للفوز لكنه راضي عن نتيجة اللقاء.

وأوضح أن الفريق بشكل عام يقدم إداء جيد خلال الفترة الماضية في مباريات الدوري الممتاز موضحا رضاه عن أداء اللاعبين.

وأكمل أن الفريق خاض تسع مباريات حتى الآن في بطولة الدوري ولم يحالفنا الحظ في بعض المباريات التي خسرناها ولكن الفريق مستمر في تقديم أداء جيد.

واختتم أحمد خطاب حديثه موجها الشكر للاعبين على الأداء الذي يقدمونه في المباريات الفترة الماضية ومباراة اليوم أمام الأهلي.

وكان تعادل الأهلي مع فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، سجل زهير المترجي هدف فاركو بينما تعادل إمام عاشور للأهلي.

بهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 19 في صدارة ترتيب الدوري لكنه فقد النقطة الثامنة فى صراع الصدارة، بينما وصل فاركو إلى 11 نقطة في المركز التاسع بجدول المسابقة.