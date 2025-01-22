شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يمتلك فرصة ذهبية للعودة لصدارة جدول الدورى بعد تعادل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك فريق بيراميدز فرصة ذهبية للصعود لقمة جدول الدورى حال فوزه اليوم على زد عندما يحل ضيفا عليه في السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلى المتصدر ، وفى حالة فوز بيراميدز اليوم على زد أف سى يصعد للمركز الأول للدورى برصيد 20 نقطة .

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة زد في الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - صديق إيجولا.

بينما يخوض زد أف سى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: سامح إبراهيم - مصطفى العش - محمد إسماعيل - محمد أشرف.

الوسط: أحمد الصغيري - حمدي علاء - ماتا ماجاسا.

الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي.