شكرا لقرائتكم خبر عن فوز البرازيل و سلوفينيا فى الدور الرئيسى ببطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب البرازيل لكرة اليد على نظيره تشيلى بنتيجة 28-24 فى منافسات اليوم بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج و تستمر حتى 2 فبراير القادم .

كما فاز أيضا سلوفينيا على الأرجنتين 34-23 ضمن منافسات مجموعة الفراعنة المقرر أن يواجهون ايسلندا فى التاسعة و النصف مساءا .

تشهد مواجهات غدا لقاءات بين كلا من ، إيطاليا مع المانيا و المجر مع النمسا و الدنمارك مع سويسرا وهولندا مع فرنسا ومقدونيا مع قطر .

تأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

ويتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.