شكرا لقرائتكم خبر عن زياد كمال يصل الزمالك لإنهاء اتفاقه على مستحقاته بعد عودته لـ إنبى والان مع تفاصيل الخبر

وصل زياد كمال إلى مقر نادى الزمالك لعقد الجلسة الأخيرة مع مسئولي القلعة البيضاء والرتوش النهائية على اتفاق تقاضيه مستحقاته المالية بعد قطع إعارته وعودته للفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخاض زياد كمال لاعب إنبي مرانه الأول مع الفريق البترولي اليوم الأربعاء بعد قطع إعارته من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد مصدر داخل النادي البترولي خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن زياد كمال خاض مرانا فرديا اليوم بتعليمات من الجهاز الفني لتجهيزه للفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني لإنبي وضع برنامجاً خاصاً لزياد كمال تمهيدا لتجهيز اللاعب للدخول في أجواء المباريات.

وعاد زياد كمال لصفوف إنبي بعد فسخ إعارته مع نادي الزمالك بالتراضي.