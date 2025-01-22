شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين وزيكو يقودان هجوم زد أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدى عبد العاطى المدير الفنى لزد تشكيلة فريقه التى ستواجه بيراميدز بعد قليل ضمن فاعليات الجولة التاسعة من مسابقة دورى نايل .

وجاء تشكيل زد على النحو التالى :-

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: سامح إبراهيم - مصطفى العش - محمد إسماعيل - محمد أشرف.

الوسط: أحمد الصغيري - حمدي علاء - ماتا ماجاسا.

الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 17 نقطة بالتساوي مع الزمالك صاحب المركز الثاني والمتفوق بفارق الأهداف.

بينما زد في المركز السابع برصيد 13 نقطة.