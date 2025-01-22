شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين وزيكو يقودان هجوم زد أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدى عبد العاطى المدير الفنى لزد تشكيلة فريقه التى ستواجه بيراميدز بعد قليل ضمن فاعليات الجولة التاسعة من مسابقة دورى نايل .
وجاء تشكيل زد على النحو التالى :-
حراسة المرمى: علي لطفي.
الدفاع: سامح إبراهيم - مصطفى العش - محمد إسماعيل - محمد أشرف.
الوسط: أحمد الصغيري - حمدي علاء - ماتا ماجاسا.
الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 17 نقطة بالتساوي مع الزمالك صاحب المركز الثاني والمتفوق بفارق الأهداف.
بينما زد في المركز السابع برصيد 13 نقطة.
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