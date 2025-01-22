شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد سفر حسام وإبراهيم وينظم مباريات ودية للشباب والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على سفر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وابراهيم حسن مدير المنتخب إلى المغرب لحضور مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية المقرر سحبها يوم 27 يناير الجاري.

كما وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على اقامة مباريات ودية تحت 21 سنة، 17 سنة بين المنتخبات المصرية ونظيرتها التركية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما تم اعتماد برنامج إعداد المنتخب الوطني للناشئين ( مواليد 2008 ) خلال شهر فبراير المقبل ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية. وفي مجال تطوير العاملين بالاتحاد وافق مجلس الإدارة على ترشيحات المدير التنفيذي للاتحاد لعدد من الكوادر الشابة للمشاركة في مؤتمر الامتثال الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم بالبرازيل من خلال الدورات التدريبية في مجالات المالية ونظم المعلومات وإدارة الأحداث الرياضية وتكنولوجيا كرة القدم.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعا برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد ، حيث عرض في بداية الجلسة كافة الاتصالات التي قام بها منذ انتهاء الاجتماع الماضي لمجلس الإدارة حتى انعقاده اليوم، مشيراً إلى أنه تركزت على تنظيم العلاقة بين الاتحاد وكافة الهيئات موجهاً الشكر إلى جميع الهيئات الداعمة للاتحاد في سبيل إعلاء الكرة المصرية على كافة المستويات، ناقش بعدها مجلس الإدارة جدول الأعمال.

وتأهلت منتخبات "مصر والمغرب، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجزائر، السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنجولا، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار، أوغندا، جنوب أفريقيا، الجابون، نيجيريا، تونس، زيمبابوي، زامبيا، مالي، جزر القمر، السودان، بنين إلى أمم أفريقيا.

خلال منافسات منتخب مصر الأول لكرة القدم عام 2024، نجح الفراعنة فى التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بعد تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة، دون أن يتلقى أي هزيمة، بعدما سجل 4 انتصارات وتعادلين، تحت القيادة الفنية للمدرب الوطني حسام حسن، والذي جاء بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

وشهدت مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا تواجد كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، وتمكنت بوتسوانا من التأهل برفقة الفراعنة إلى نهائيات الكان 2025.