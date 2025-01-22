شكرا لقرائتكم خبر عن فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، التشكيل الاساسى للفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الممتاز "دورى NILE" والمقرر أن تقام بعد قليل على ستاد المقاولون العرب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - عبد الله مجدي - احمد عابدين - چاستيس آرثر - عمرو قلاوة - نور علاء - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.