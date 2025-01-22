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فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام الاتحاد السكندرى

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فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام الاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، التشكيل الاساسى للفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الممتاز "دورى NILE" والمقرر أن تقام بعد قليل على ستاد المقاولون العرب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - عبد الله مجدي - احمد عابدين - چاستيس آرثر - عمرو قلاوة - نور علاء - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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