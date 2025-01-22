شكرا لقرائتكم خبر عن فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، التشكيل الاساسى للفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الممتاز "دورى NILE" والمقرر أن تقام بعد قليل على ستاد المقاولون العرب.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمد توني.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - عبد الله مجدي - احمد عابدين - چاستيس آرثر - عمرو قلاوة - نور علاء - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.
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