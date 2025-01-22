شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا رئيسا للجنة الطبية باتحاد الكرة رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الدكتور محمد أبو العلا رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد وفقا للتشكيل والهيكلة الجديدة للإدارة الطبية لشئون المنتخبات الوطنية.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعا برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد ، حيث عرض في بداية الجلسة كافة الاتصالات التي قام بها منذ انتهاء الاجتماع الماضي لمجلس الإدارة حتى انعقاده اليوم، مشيراً إلى أنه تركزت على تنظيم العلاقة بين الاتحاد وكافة الهيئات موجهاً الشكر إلى جميع الهيئات الداعمة للاتحاد في سبيل إعلاء الكرة المصرية على كافة المستويات، ناقش بعدها مجلس الإدارة جدول الأعمال.

وقرر الاتحاد تشكيل لجنة لتطوير لائحة النظام الأساسي للاتحاد استعداداً للعرض على الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها غير العادي، وتتكون اللجنة برئاسة هاني أبو ريدة وعضوية كل من المستشار أحمد حلمي الشريف عضو مجلس الإدارة ومن الخبراء المهندس أحمد مجاهد الرئيس السابق للاتحاد، ومجدي المتناوي عضو مجلس الإدارة السابق والمهندس محمد عادل وسمير موسى، ومن الإدارة القانونية بالاتحاد حسين حلمي ومحمد الماشطة المستشارين القانونيين للاتحاد.

كما قرر الاتحاد الموافقة على سفر وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم مكون من : خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA المقرر اقامتها في بارجواي خلال شهر مايو المقبل.

