شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحيل ملف قضية فيتوريا مع منتخب مصر للشئون القانونية والان مع تفاصيل الخبر

أحال الاتحاد المصري لكرة القدم ملف الدعوى المرفوعة في المحكمة الرياضية الدولية من روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لمزيد من الاستشارة القانونية وموافاة مجلس الإدارة بالرأي القانوني، وذلك بعد مناقشة تقرير الشئون القانونية بالاتحاد عن القضية وما تضمنته من مطالبات بقيمة عقد المدرب حتى نهايته المنصوص عليها.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعا برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد ، حيث عرض في بداية الجلسة كافة الاتصالات التي قام بها منذ انتهاء الاجتماع الماضي لمجلس الإدارة حتى انعقاده اليوم، مشيراً إلى أنه تركزت على تنظيم العلاقة بين الاتحاد وكافة الهيئات موجهاً الشكر إلى جميع الهيئات الداعمة للاتحاد في سبيل إعلاء الكرة المصرية على كافة المستويات، ناقش بعدها مجلس الإدارة جدول الأعمال.

وفي مجال تطوير العاملين بالاتحاد وافق مجلس الإدارة على ترشيحات المدير التنفيذي للاتحاد لعدد من الكوادر الشابة للمشاركة في مؤتمر الامتثال الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم بالبرازيل من خلال الدورات التدريبية في مجالات المالية ونظم المعلومات وإدارة الأحداث الرياضية وتكنولوجيا كرة القدم.

يأتى هذا الاجتماع فى وقت حاسم يسعى فيه اتحاد الكرة لاتخاذ قرارات استراتيجية لضمان نجاح المنتخبات الوطنية فى مختلف الفئات، مع وضع خطة متكاملة لتطوير الكرة المصرية على المستويات كافة.

وتُنتظر نتائج الاجتماع وسط اهتمام كبير من الشارع الرياضى المصرى، لا سيما مع تأثير هذه القرارات على مستقبل المنتخبات الوطنية ومشاركاتها الدولية.