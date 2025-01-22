شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد محمد حسن أمام الاتحاد السكندرى في الدورى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن الدراويش أمام الاتحاد السكندرى المقرر لها الرابعة مساء الأحد المقبل، على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدورى.

وحصل محمد حسن على الإنذار الثالث أمام سموحة، ليغيب عن مباراة الاتحاد، بعدما حصل على إنذار أمام سيراميكا والبنك الاهلى وأخيرا أمام سموحة.

تسيطر الأفراح والسعادة على مدينة الإسماعيلية بعد فوز الدراويش على فريق سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الفلسطيني خالد النبريصى الذى دشن أول أهدافه في الدورى مع الدراويش، ليرفع الفريق رصيده إلى 12 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها.

وأكد حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، أن اللاعبين استحقوا الانتصار على سموحة، مشيرا إلى أن الروح القتالية كان من أهم أسباب حصد الثلاث نقاط.

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي :"الإسماعيلي هو الفريق الوحيد الذي لديه استثناء في ظل قرار حرمانه من القيد على عكس باقي الأندية، والفريق تعرض لبعض التعثرات وهذا وارد في كرة القدم لكن الأهم أن لا نفقد إيماننا باللاعبين".



واختتم حمد حديثه :"الجميع على قلب رجل واحد بهدف الاستمرار في مسيرة النتائج الإيجابية وتحسين ترتيب الفريق بجدول البطولة".