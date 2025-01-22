شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب السيدات رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الكاتن أحمد رمضان مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول للكرة النسائية ويعاونه الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 سنة.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعا برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد ، حيث عرض في بداية الجلسة كافة الاتصالات التي قام بها منذ انتهاء الاجتماع الماضي لمجلس الإدارة حتى انعقاده اليوم، مشيراً إلى أنه تركزت على تنظيم العلاقة بين الاتحاد وكافة الهيئات موجهاً الشكر إلى جميع الهيئات الداعمة للاتحاد في سبيل إعلاء الكرة المصرية على كافة المستويات، ناقش بعدها مجلس الإدارة جدول الأعمال.

وحسم الاتحاد ملف تعيين المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للسيدات، ويُعد أحمد رمضان المرشح الأنسب لتولي المهمة، حيث يسعى الاتحاد لاستقرار الجهاز الفني لمنتخب السيدات استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، مع التركيز على تطوير كرة القدم النسائية.

واستطاع أحمد رمضان أن يستوفي جميع هذه الشروط بفضل إنجازه التاريخي مع فريق مسار، حيث قاد الفريق لتحقيق الميدالية البرونزية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ الكرة النسائية المصرية.

ويستعد المنتخب الوطني النسائي لمواجهة منتخب رواندا في الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2026. ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المصري مباراتين، الأولى في رواندا يومي 19 أو 20 مارس المقبل، على أن تستضيف مصر مباراة الإياب في موعد يحدد لاحقاً.