شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل يوم 6 فبراير لاكتشاف الموهوبين بحضور أرسين فينجر والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تنظيم ورشة عمل يوم 6 فبراير المقبل بحضور أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، واستيفان مارتينز المدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تختص باكتشاف الموهوبين وتنظيم الأكاديميات، كما تقام ورشة عمل للحكام يوم 8 فبراير المقبل بحضور بوساكا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعا برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد ، حيث عرض في بداية الجلسة كافة الاتصالات التي قام بها منذ انتهاء الاجتماع الماضي لمجلس الإدارة حتى انعقاده اليوم، مشيراً إلى أنه تركزت على تنظيم العلاقة بين الاتحاد وكافة الهيئات موجهاً الشكر إلى جميع الهيئات الداعمة للاتحاد في سبيل إعلاء الكرة المصرية على كافة المستويات، ناقش بعدها مجلس الإدارة جدول الأعمال.

يأتى هذا الاجتماع فى وقت حاسم يسعى فيه اتحاد الكرة لاتخاذ قرارات استراتيجية لضمان نجاح المنتخبات الوطنية فى مختلف الفئات، مع وضع خطة متكاملة لتطوير الكرة المصرية على المستويات كافة.

وتُنتظر نتائج الاجتماع وسط اهتمام كبير من الشارع الرياضى المصرى، لا سيما مع تأثير هذه القرارات على مستقبل المنتخبات الوطنية ومشاركاتها الدولية.