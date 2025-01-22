شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تشكيل لجنة لتطوير لائحة النظام الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا اليوم، الأربعاء، برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، حيث عرض في بداية الجلسة الاتصالات التي قام بها منذ انتهاء الاجتماع الماضي لمجلس الإدارة حتى انعقاده اليوم، مشيراً إلى أنه تركزت على تنظيم العلاقة بين الاتحاد وجميع الهيئات موجهاً الشكر إلى جميع الهيئات الداعمة للاتحاد في سبيل إعلاء الكرة المصرية على جميع المستويات، ناقش بعدها مجلس الإدارة جدول الأعمال.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لتطوير لائحة النظام الأساسي للاتحاد استعداداً للعرض على الجمعية العمومية للاتحاد فى اجتماعها غير العادي، وتتكون اللجنة برئاسة هاني أبو ريدة وعضوية كل من : المستشار أحمد حلمي الشريف عضو مجلس الإدارة ومن الخبراء: المهندس أحمد مجاهد الرئيس السابق للاتحاد، ومجدي المتناوي عضو مجلس الإدارة السابق والمهندس محمد عادل وسمير موسى ، ومن الإدارة القانونية بالاتحاد : حسين حلمي ومحمد الماشطة المستشارين القانونيين للاتحاد .

وقرر الاتحاد الموافقة على سفر وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم مكون من : خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA المقرر اقامتها في بارجواي خلال شهر مايو المقبل.

يأتى هذا الاجتماع فى وقت حاسم يسعى فيه اتحاد الكرة لاتخاذ قرارات استراتيجية لضمان نجاح المنتخبات الوطنية فى مختلف الفئات، مع وضع خطة متكاملة لتطوير الكرة المصرية على المستويات كافة.

وتُنتظر نتائج الاجتماع وسط اهتمام كبير من الشارع الرياضى المصرى، لا سيما مع تأثير هذه القرارات على مستقبل المنتخبات الوطنية ومشاركاتها الدولية.