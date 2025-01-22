شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 والان مع تفاصيل الخبر

أحرز إمام عاشور لاعب النادى الأهلى، هدف التعادل في شباك فاركوفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، في المباراة المقامة حاليا بينهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

وتدخل تقنية الفيديو لإعادة محمد معروف لرؤية تدخل إينكادا مدافع فاركو على قدم عمر كمال عبد الواحد، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء نفذها بنجاح إمام عاشور معلنا التعادل.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى، رامى ربيعة، كريم الدبيس، ياسر إبراهيم

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد، إمام عاشور، عمر الساعى

الهجوم: حسين الشحات

بينما جاء تشكيل فاركو لمواجهة الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: ياسين مرعى، أحمد جمال، جيفرسون إنكادا، عزمى غومة

الوسط: محمود جهاد، محمود عماد، محجمد فخرى، زهير المترجى، أحمد شريف

الهجوم: عمرو ناصر



الأهلى وفاركو



مباراة الأهلى وفاركو



إمام عاشور



إمام عاشور وحسين الشحات



إمام



إمام خلال اعتراضه على قرار الحكم



الأهلى وفاركو



حسين الشحات



إمام عاشور



إمام



حسين الشحات



حسين الشحات



