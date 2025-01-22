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إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45

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  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 1/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 2/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 3/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 4/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 5/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 6/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 7/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 8/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 9/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 10/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 11/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 12/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 13/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 14/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 15/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 16/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 17/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 18/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 19/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 20/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 21/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 22/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 23/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 24/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 25/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 26/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 27/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 28/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 29/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 30/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 31/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 32/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 33/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 34/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 35/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 36/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 37/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 38/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 39/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 40/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 41/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 42/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 43/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 44/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 45/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 46/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 47/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 48/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 49/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 50/51
  • إمام عاشور يتعادل للأهلى أمام فاركو من ركلة جزاء في الدقيقة 10+45 51/51

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القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور - تصوير محمد الحصري

الأربعاء، 22 يناير 2025 05:00 م

أحرز إمام عاشور لاعب النادى الأهلى، هدف التعادل في شباك فاركوفي الدقيقة العاشرة  من الوقت المحتسب بدل الضائع، في المباراة المقامة حاليا بينهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

وتدخل تقنية الفيديو لإعادة محمد معروف لرؤية تدخل إينكادا مدافع فاركو على قدم عمر كمال عبد الواحد، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء نفذها بنجاح إمام عاشور معلنا التعادل.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى، رامى ربيعة، كريم الدبيس، ياسر إبراهيم

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد، إمام عاشور، عمر الساعى

الهجوم: حسين الشحات

بينما جاء تشكيل فاركو لمواجهة الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: ياسين مرعى، أحمد جمال، جيفرسون إنكادا، عزمى غومة

الوسط: محمود جهاد، محمود عماد، محجمد فخرى، زهير المترجى، أحمد شريف

الهجوم: عمرو ناصر

الأهلى وفاركو (1)
الأهلى وفاركو 

 

الأهلى وفاركو (2)
مباراة الأهلى وفاركو 

 

الأهلى وفاركو (3)
إمام عاشور

 

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إمام عاشور وحسين الشحات

 

الأهلى وفاركو (5)
إمام

 

الأهلى وفاركو (6)
إمام خلال اعتراضه على قرار الحكم

 

الأهلى وفاركو (7)
الأهلى وفاركو 

 

الأهلى وفاركو (8)
حسين الشحات

 

الأهلى وفاركو (9)
إمام عاشور

 

الأهلى وفاركو (10)
إمام 

 

الأهلى وفاركو (11)
حسين الشحات

 

الأهلى وفاركو (12)
حسين الشحات

 

الأهلى وفاركو (13)
 

 

الأهلى وفاركو (14)

 

الأهلى وفاركو (15)

 

الأهلى وفاركو (16)

 

الأهلى وفاركو (17)

 

الأهلى وفاركو (18)

 

الأهلى وفاركو (19)

 

الأهلى وفاركو (20)

 

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الأهلى وفاركو (24)

 

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الأهلى وفاركو (28)

 

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الأهلى وفاركو (30)

 

الأهلى وفاركو (31)

 

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الأهلى وفاركو (33)

 

الأهلى وفاركو (34)

 

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الأهلى وفاركو (37)

 

الأهلى وفاركو (38)

 

الأهلى وفاركو (39)

 

الأهلى وفاركو (40)

 

الأهلى وفاركو (41)

 

الأهلى وفاركو (42)

 

الأهلى وفاركو (43)

 

الأهلى وفاركو (44)

 

الأهلى وفاركو (45)

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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