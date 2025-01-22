شكرا لقرائتكم خبر عن زياد كمال يتفق مع الزمالك على تقاضى مستحقاته كاملة بعد الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من زياد كمال لاعب إنبي أنه تم التوصل لاتفاق لحصوله علي مستحقاته المالية كاملة من الزمالك خلال فترة إعارته.

وأكد المصدر لليوم السابع ان زياد كمال انتظم في تدريبات إنبي بعد حصوله على وعود بتقاضيه كامل مستحقاته لدى الزمالك خلال فترة الإعارة.

أضاف المصدر أن الجلسة الأخيرة التى تم عقدها بين مسئولي نادي الزمالك وإنبي ضمنت حقوق اللاعب والحفاظ عليها وبناءا على ذلك تم الاتفاق على قطع الإعارة.

وانقطع زياد كمال، عن المشاركة في تدريبات الزمالك منذ الجمعة الماضية، بعدما أبلغ اللاعب إدارتي إنبى والزمالك برغبته فى قطع الإعارة والعودة لصفوف الفريق البترولي، بسبب التهميش وعدم المشاركة.

زياد كمال غاب عن تدريب الزمالك منذ الجمعة، وطلب من إدارة القلعة البيضاء الحصول على 50% من مستحقاته، حيث إنه انضم للقلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية الماضية، ليكمل بذلك نصف موسم، ويطالب بالحصول على قيمته، وعرضت إدارة الزمالك منح اللاعب 25% من مستحقاته فقط، إلا أنه رفض قبل التوصل لاتفاق يرضي كافة الأطراف.