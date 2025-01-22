شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على الأهلي بلدغة "المترجي" في أول 30 دقيقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

مرت أول 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي مع فاركو بتقدم الأخير بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، جاء الهدف عن طريق المغربي زهير المترجى فى الدقيقة 22 .

هدد زهير المترجي مرمى الأهلي بتسديدة تصدى لها محمد الشناوي في الدقيقة الثانية، وبعدها هدد إمام عاشور مرمى فاركو بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء ولكن أمسك بها محمد سعيد شيكا.

وشن الأهلي هجمة خطيرة على مرمى فاركو في الدقيقة 11 ولكن مرت بسلام على مرمى أصحاب الأرض، واحتسب محمد معروف ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 12 نتيجة عرقلة حسين الشحات من محمود جهاد داخل منطقة الجزاء، وقامت غرفة الفار بمراجعة اللعبة واستدعى معروف لمراجعة اللعبة من جديد وتم إلغاء ركلة الجزاء.

أحرز فاركو هدف التقدم في الدقيقة 22 من عمر المباراة بعدما استلم الكرة خارج منطقة جزاء الأهلي وسددها على يسار الشناوي، وأنقذ الشناوي هدف ثاني لفاركو في الدقيقة 28 من عمر المباراة، وسط اختراق لأصحاب الأرض من الجبهة اليمنى.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي.

و تواجد على دكة بدلاء الأهلي في مباراة فاركو كلا من، مصطفى شوبير، خالد عبد الفتاح، يوسف ايمن، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، كريم وليد، سمير محمد، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم.

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: ياسين مرعى، أحمد جمال، جيفرسون إنكادا، عزمى غومة

الوسط: محمود جهاد، محمود عماد، محمد فخرى، زهير المترجى، أحمد شريف

الهجوم: عمرو ناصر

لقاء الأهلي وفاركو اليوم هو السابع بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري الممتاز موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدف لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 28 يونيو 2024 وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز الهدفين حسين الشحات.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة عشر هدفاً وتلقت شباكه أربعة أهداف.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف وحسين الشحات برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، يليه محمد مجدي أفشة وإمام عاشور برصيد هدفين لكل منهما.



الأهلى وفاركو



مباراة الأهلى وفاركو



إمام عاشور



إمام عاشور وحسين الشحات



إمام



إمام خلال اعتراضه على قرار الحكم



الأهلى وفاركو



حسين الشحات



إمام عاشور



إمام



حسين الشحات



حسين الشحات



