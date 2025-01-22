شكرا لقرائتكم خبر عن زياد كمال يخوض مرانه الأول مع إنبي بعد قطع إعارته من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج الأربعاء، 22 يناير 2025 04:31 م

خاص زياد كمال لاعب إنبي مرانه الأول مع الفريق البترولي اليوم الأربعاء بعد قطع إعارته من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأكد مصدر داخل النادي البترولي خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن زياد كمال خاض مرانا فرديا اليوم بتعليمات من الجهاز الفني لتجهيزه للفترة المقبلة. وأكد المصدر أن الجهاز الفني لإنبي وضع برنامجاً خاصاً لزياد كمال تمهيدا لتجهيز اللاعب للدخول في أجواء المباريات. وعاد زياد كمال لصفوف إنبي بعد فسخ إعارته مع نادي الزمالك بالتراضي.

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