شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رسالة زيزو عبر انستجرام.. تعرف على ترتيب هدافى الزمالك التاريخيين والان مع تفاصيل الخبر

نشر أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية رسالة عبر خاصية القصص بموقع تبادل الصور انستجرام لجماهير الزمالك ، وذلك في أعقاب ما تردد عن وجود أزمة بين اللاعب وإدارة الزمالك حول تجديد عقده والذى ينتهى بنهاية الموسم.

ونشر زيزو صورة تجمعه بهدافى الزمالك التاريخيين مثل الحامولى وحمادة إمام ، وعلق عليها:" أتطلع للوصول إلى التالى والتالى " والتي اعتبرها الجمهور رسالة لهم باستمراره مع النادى لتحقيق المزيد من الأرقام.



زيزو

وينفرد زيزو بالمركز السادس في قائمة هدافين الزمالك التاريخيين بعد رفع رصيد أهدافه إلى 86 هدفا.

ورفع زيزو رصيده إلى 86 هدفا في مختلف المسابقات، وتخطى بذلك الهداف الراحل حمادة إمام نجم الزمالك السابق وصاحب الـ 84 هدفا.

وجاءت قائمة هدافين الزمالك التاريخيين كالآتي:

1- عبد الحليم علي 134 هدفا

2- حسن شحاتة 102 هدفا

3- جمال عبد الحميد 97 هدفا

4- علي خليل 94 هدفا

5- علاء الحامولي 91 هدفا

6- زيزو 86 هدفا

7- حمادة إمام 84 هدفا

