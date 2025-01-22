شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وآيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد مواجهة منتخب مصر لكرة اليد بأول مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، عندما يلتقى نظيره أيسلندا فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، حيث تضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد مع نظيره سلوفينيا بعد غد الجمعة، وأخيراً كاب فيردى يوم الأحد المقبل، بينما يتنافس أيضا فى مواجهات اليوم بخلاف مواجهة الفراعنة كل من سلوفينيا مع الأرجنتين والسويد مع البرتغال و كاب فيردى مع كرواتيا و أمريكا مع اليابان و النرويج مع إسبانيا.

ما هي تفاصيل الاجتماع الفني للمباراة.

يرتدى منتخب مصر لرجال كرة اليد الزى الأحمر فى مواجهة أيسلندا وفقا لما تحدد من قبل مسئولو المنتخب واللجنة المنظمة للبطولة.

كيف حفز اتحاد اليد لاعبي الفراعنة؟

عقد خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد عدة جلسات تحفيزية مع لاعبي منتخب مصر لتحفيزيهم قبل مواجهة إيسلندا بالدور الرئيسي لبطولة العالم غدا.

وأشاد خالد فتحي بالمستوى الفني المميز الذي قدمه لاعبي المنتخب طوال اللقاءات الماضية ببطولة العالم والفوز في ثلاث مباريات متتالية على حساب كلا من الأرجنتين والبحرين وكرواتيا.

وأكد رئيس اتحاد اليد ثقته الكاملة في قدرات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني باستور واللاعبين في مواصلة العروض المميزة بالبطولة، مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد ممكن في المواجهات المقبلة من أجل الفوز بها والمنافسة على المراكز المتقدمة للبطولة.

وتعهد خالد فتحي بمكافآت مجزية حال المنافسة على المراكز المتقدمة للبطولة، مؤكدا أن المشوار ليس سهلا ويتطلب المزيد من الجهد والعرق لتحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية.

وكيف حضر باشتور لاعبيه لموقعة آيسلندا؟

طالب الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى لمنتخب اليد من لاعبى الفراعنة ضرورة استعادة روح مواجهة كرواتيا الأخيرة فى مباراة أيسلندا غدا الأربعاء فى أول مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، حيث تضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

ماذا قال مدرب المنتخب عن استعدادات فراعنة اليد؟

أكد محمد إبراهيم المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد جاهزية الفراعنة لمواجهة أيسلندا مساء اليوم بالدور الرئيسي لبطولة العالم .

وقال مدرب منتخبنا الوطني خلال تصريحات صحفية للمركز الاعلامى، أن المباراة صعبة كونها تقام أمام فريق منافس قوي يمتلك مجموعة من اللاعبين البارزين وهو ما ظهر في الدور التمهيدي للبطولة وتصدره مجموعته.

وأضاف أن الأجواء رائعة داخل معسكر المنتخب والجميع جاهز لمواجهة اليوم مشيدا بالروح الحماسية لدى اللاعبين ورغبتهم في تحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية رغم الإصابات وغياب عدد من اللاعبين المؤثرين.

ويسعى المدير الفنى الإسبانى للمنتخب خوان كارلوس باستور إلى الفوز فى مواجهة أيسلندا قبل لقاء سلوفينيا الذى يعد الأكثر صعوبة فى هذا الدور، حيث طالب اللاعبين بخوض الدور الرئيسى بنفس الروح والأداء الذى ظهر عليه الفراعنة فى مواجهة كرواتيا بختام الدور الأول.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.

وشهدت مباراة الأرجنتين أيضا ظهور عدد من اللاعبين بأداء باهر أمثال الحارس محمد على، ومحمد سند ويحيى خالد، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.