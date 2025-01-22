شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يفاجئ الأهلى بالهدف الأول عن طريق زهير المترجى في الدقيقة 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز المغربى زهير المترجى لاعب فاركو الهدف الأول في شباك النادى الأهلى في الدقيقة 22، في المباراة المقامة حاليا بينهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى، رامى ربيعة، كريم الدبيس، ياسر إبراهيم

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد، إمام عاشور، عمر الساعى

الهجوم: حسين الشحات

بينما جاء تشكيل فاركو لمواجهة الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: ياسين مرعى، أحمد جمال، جيفرسون إنكادا، عزمى غومة

الوسط: محمود جهاد، محمود عماد، محجمد فخرى، زهير المترجى، أحمد شريف

الهجوم: عمرو ناصر