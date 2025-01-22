شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التصميم الجديد لحافلة المصري قبل لقاء بتروجت بالدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كشف النادي المصري عن التصميم الجديد لحافلة الفريق البورسعيدي، وذلك قبل اللقاء المرتقب للمصري أمام بتروجت، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE، في الرابعة عصر غد الخميس.



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وحصد النادي المصري 15 نقطة خلال مشواره في بطولة الدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 4 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.



المصري

وأغلق الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، ملف بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد حسم التأهل لربع النهائي، عقب الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الفريق البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط رفقة الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة إلى ثمن النهائي.

ويبحث المصري عن مواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز في الجولة الماضية على فاركو بهدف نظيف.