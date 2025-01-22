شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل التفاوض مع دونجا للتجديد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك تأجيل التفاوض مع نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول بالنادى، على تجديد عقده مع الفريق ، والتركيز على تجديد عقود اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

ويأتي تأجيل التفاوض مع دونجا خاصة وأن عقده مع الزمالك يتبقى فيه موسم أخر، حيث أن اللاعب ينتهى عقده مع الأبيض موسم 2025-2026، وبالتالي مازال هناك وقت كبير لحسم مصيره مع الفريق.

وهناك أكثر من لاعب بالزمالك تنتهى عقودهم بنهاية الموسم، على رأسهم أحمد سيد زيزو، عمر جابر، محمود حمدى الونش، عبد الله السعيد، وأعلن مسئولو الزمالك أنه سيتم مناقشة اللاعبين في تجديد عقودهم خلال الأيام الجارية ، لفرض مزيد من الاستقرار بين صفوف الفريق