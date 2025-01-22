شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية الفيديو يلغى قرار محمد معروف باحتساب ركلة جزاء للأهلى أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى محمد عباس حكم تقنية الفيديو، قرار محمد معروف باحتساب ركلة جزاء للأهلى التي احتسبها الحكم أمام فاركو، في المباراة المقامة حاليا بينهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

واحتسب محمد معروف ركلة جزاء للأهلى بعد عركلة حسين الشحات، قبل أن يستدعيه محمد عباس لرؤيتها مرة أخرى، ليقرر بإلغاء القرار بعدما شاهدها بشكل واضح.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى، رامى ربيعة، كريم الدبيس، ياسر إبراهيم

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد، إمام عاشور، عمر الساعى

الهجوم: حسين الشحات

بينما جاء تشكيل فاركو لمواجهة الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: ياسين مرعى، أحمد جمال، جيفرسون إنكادا، عزمى غومة

الوسط: محمود جهاد، محمود عماد، محجمد فخرى، زهير المترجى، أحمد شريف

الهجوم: عمرو ناصر