شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو ناصر يقود هجوم فاركو أمام الأهلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور – لبنى عبد اللهالأربعاء، 22 يناير 2025 03:14 م
أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الأهلى في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.وجاء تشكيل فاركو لمواجهة الأهلى كالتالى:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا
الدفاع: ياسين مرعى، أحمد جمال، جيفرسون إنكادا، عزمى غومة
الوسط: محمود جهاد، محمود عماد، محجمد فخرى، زهير المترجى، أحمد شريف
الهجوم: عمرو ناصر
بينما جاء تشكيل الأهلى كالتالى:
حراسة المرمى: محمد الشناوى
الدفاع: محمد هانى، رامى ربيعة، كريم الدبيس، ياسر إبراهيم
الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد، إمام عاشور، عمر الساعى
الهجوم: حسين الشحات
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