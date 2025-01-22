شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو ناصر يقود هجوم فاركو أمام الأهلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الأهلى في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

وجاء تشكيل فاركو لمواجهة الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: ياسين مرعى، أحمد جمال، جيفرسون إنكادا، عزمى غومة

الوسط: محمود جهاد، محمود عماد، محجمد فخرى، زهير المترجى، أحمد شريف

الهجوم: عمرو ناصر

بينما جاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى، رامى ربيعة، كريم الدبيس، ياسر إبراهيم

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد، إمام عاشور، عمر الساعى

الهجوم: حسين الشحات