شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة الجولة العاشرة على رأسها الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة العاشرة من دوري نايل للموسم الجاري 2024- 2025 وياتي في مقدمة هذه المباريات لقاء الاهلي وبيراميدز المقرر له يوم الأحد 26 يناير في السابعة مساء باستاد القاهرة، والزمالك و الجونة .

وتأتى مباريات الجولة 10من الدورى المصري كالتالى:

طلائع الجيش × فاركو – 26 يناير – الرابعة عصرا

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي - 26 يناير – الرابعة عصرا

غزل المحلة × سيراميكا كليوباترا - 26 يناير – السابعة مساءً

الأهلي × بيراميدز – 26 يناير – السابعة مساءً

الزمالك × الجونة – 27 يناير – الرابعة عصرا

المصري × إنبي – 27 يناير – السابعة مساءً حرس الحدود × مودرن سبورت – 27 يناير – السابعة مساءً (بدون جماهير على استاد حرس الحدود) البنك الأهلي × بتروجت – 28 يناير – الرابعة عصرا سموحة × زد – 28 يناير – السابعة عصرا



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