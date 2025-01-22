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تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة الجولة العاشرة على رأسها الأهلي وبيراميدز

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  • تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة الجولة العاشرة على رأسها الأهلي وبيراميدز 1/2
  • تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة الجولة العاشرة على رأسها الأهلي وبيراميدز 2/2

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة العاشرة من دوري نايل للموسم الجاري 2024- 2025 وياتي في مقدمة هذه المباريات لقاء الاهلي وبيراميدز المقرر له يوم الأحد 26 يناير في السابعة مساء باستاد القاهرة، والزمالك و الجونة .

وتأتى مباريات الجولة 10من الدورى المصري كالتالى: 

 

طلائع الجيش × فاركو – 26 يناير – الرابعة عصرا

 

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي - 26 يناير – الرابعة عصرا

 

غزل المحلة × سيراميكا كليوباترا - 26 يناير – السابعة مساءً

 

الأهلي × بيراميدز – 26 يناير – السابعة مساءً

 

الزمالك × الجونة – 27 يناير – الرابعة عصرا

 

المصري × إنبي – 27 يناير – السابعة مساءً

 

حرس الحدود × مودرن سبورت – 27 يناير – السابعة مساءً (بدون جماهير على استاد حرس الحدود)

 

البنك الأهلي × بتروجت – 28 يناير – الرابعة عصرا

 

سموحة × زد – 28 يناير – السابعة عصرا

 


تذكرتى


 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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