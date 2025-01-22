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شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة الجولة العاشرة على رأسها الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة العاشرة من دوري نايل للموسم الجاري 2024- 2025 وياتي في مقدمة هذه المباريات لقاء الاهلي وبيراميدز المقرر له يوم الأحد 26 يناير في السابعة مساء باستاد القاهرة، والزمالك و الجونة .
وتأتى مباريات الجولة 10من الدورى المصري كالتالى:
طلائع الجيش × فاركو – 26 يناير – الرابعة عصرا
الاتحاد السكندري × الإسماعيلي - 26 يناير – الرابعة عصرا
غزل المحلة × سيراميكا كليوباترا - 26 يناير – السابعة مساءً
الأهلي × بيراميدز – 26 يناير – السابعة مساءً
الزمالك × الجونة – 27 يناير – الرابعة عصرا
المصري × إنبي – 27 يناير – السابعة مساءً
حرس الحدود × مودرن سبورت – 27 يناير – السابعة مساءً (بدون جماهير على استاد حرس الحدود)
البنك الأهلي × بتروجت – 28 يناير – الرابعة عصرا
سموحة × زد – 28 يناير – السابعة عصرا
تذكرتى
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