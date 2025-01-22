شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22 - 1 - 2025 العديد من الأخبار منها، الزمالك يصدر بيانا رسميا بخصوص العلامة التجارية، و كهربا يطير إلى ليبيا لبداية مشواره مع الاتحاد الليبي.

الزمالك يصدر بيانا رسميا بخصوص العلامة التجارية

أصدر نادى الزمالك بيانا رسميا يحذر فيه من استخدام أو استغلال اسم أو شعار النادى أو أيا من علاماته التجارية بخصوص أكاديميات كرة القدم الخارجية.

حسين الشحات وإمام عاشور يقودان هجوم الأهلى أمام فاركو بالدورى

أعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، تشكيل فريقه أمام فاركو في المباراة التي تجمعهما الرابعة عصر اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

أحمد الكاس يطلب معسكرا مغلقا في فبراير لمنتخب الناشئين 2008

طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس، من اتحاد الكرة إقامة معسكرا مغلقا للمنتخب في فبراير المقبل، لتجهيز اللاعبين لبطولة أمم أفريقيا.

كهربا يطير إلى ليبيا لبداية مشواره مع الاتحاد وأمح يودعه.. صورة

تواجد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، صباح اليوم في مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى ليبيا للانضمام لصفوفه الجديد الاتحاد الليبى لمدة 6 شهور بعدما أنهى اللاعب إجراءات السفر للأراضى الليبية عقب اتمام الصفقة بشكل رسمى.

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم البرازيلي ايفرتون دا سيلفا في يناير

أعاد مسئولو النادي الأهلي ملف التعاقد مع البرازيلي ايفرتون دا سيلفا لاعب بانيك أوسترافا التشيكي خلال الساعات الماضية، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما كان قد أغلق ملف التفاوض مع اللاعب من قبل بسبب مغالاة ناديه في مطالبه المالية.

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع جراديشار.. اتفاق اللاعب تم والتفاوض مع ناديه

دخل مسئولو النادى الأهلى فى مفاوضات مكثفة مع نادى فيهيرفار المجرى، من أجل التعاقد مع السلوفينى نيجك جراديشار مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

اختبارات طبية للونش والسعيد فى الزمالك.. اعرف التفاصيل

يخضع الثنائى محمود حمدى الونش وعبد الله السعيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاختبارات طبية، للتأكد من مدى جاهزيتهما للمشاركة مع الفريق فى مباراته المقبلة المقرر لها غدا أمام مودرن سبورت فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى.