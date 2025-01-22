شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل برج العرب لمواجهة فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها الرابعة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه الختامي أمس، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

واشتمل مران الفريق على جزء بدني خفيف، ثم تدريبات الكرة، وحرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة فاركو.

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد ١٨ نقطة، ويبحث عن مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فاركو.

لقاء الأهلي وفاركو اليوم هو السابع بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري الممتاز موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدف لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 28 يونيو 2024 وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز الهدفين حسين الشحات.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة عشر هدفاً وتلقت شباكه أربعة أهداف.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف وحسين الشحات برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، يليه محمد مجدي أفشة وإمام عاشور برصيد هدفين لكل منهما.