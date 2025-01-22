شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف خاصة تمنع مروان كنفاني من حضور عزاء ميمي الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

تمنع الظروف الخاصة التي يمر بها مروان كنفاني نجم الأهلي الأسبق والتي كانت سببا في تواجده خارج القاهرة من حضوره لعزاء صديق عمره ميمي الشربينى كابتن الأهلي ومنتخب مصر الأسبق حيث يرتبطا بعلاقة وطيدة على مدار سنوات طويلة.

ورحل عن عالمنا، الإثنين الماضي ميمى الشربينى نجم الكرة المصرية والنادى الأهلى السابق، والمعلق الرياضى الشهير، عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ويعد ميمي الشربيني من نجوم النادي الأهلي في الجيل الذهبي بفترة السبعينيات، فضلا عن تمتعه بتعليق مميز في المباريات منذ بداية الألفية.

ويقيم النادي الأهلي عزاء المرحوم الكابتن ميمي الشربيني، كابتن النادي ومنتخب مصر الأسبق، بحضور عائلة ميمي الشربيني، وذلك مساء غدٍ الخميس بمسجد عمر مكرم.