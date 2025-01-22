شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم السلام العمانى ويتأهل إلى نصف نهائى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره السلام العمانى بنتيجة 3-0 فى إطار ربع نهائى البطولة العربية التى تستضيفها قطر حتى 26 يناير الجارى، ليتأهل إلى نصف النهائى.

ونجح الأهلي في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من، أربيل العراقي ودار كليب البحريني والشرطة القطري.

وتضم بعثة رجال الطائرة فى قطر 14 لاعبًا هم: حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان.

بينما حقق الزمالك الفوز فى مواجهتين أمام السيب العمانى والهلال الليبى وخسر أمام الكويت الكويتى فقط.

تضم قائمة الزمالك كلا من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".