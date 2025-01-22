شكرا لقرائتكم خبر عن دكة بدلاء الأهلى أمام فاركو.. أفشة والسولية وحمزة وسمير الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد على دكة بدلاء الأهلي في مباراة فاركو كلا من، مصطفى شوبير، خالد عبد الفتاح، يوسف ايمن، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، كريم وليد، سمير محمد، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة فاركو التي تقام في الرابعة عصر اليوم على استاد الجيش ببرج العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي.

لقاء الأهلي وفاركو اليوم هو السابع بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري الممتاز موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدف لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 28 يونيو 2024 وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز الهدفين حسين الشحات.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة عشر هدفاً وتلقت شباكه أربعة أهداف.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف وحسين الشحات برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، يليه محمد مجدي أفشة وإمام عاشور برصيد هدفين لكل منهما.