شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة ينهي جولته في القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أنهي الهولندي بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة ( world boxing)، جولته القصيرة الأولية في مصر معبرا عن امتنانه وتقديره بحفاوة الاستقبال والترحيب موجها شكره الأول للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وواصل بوريس، مشروع الموهبة فكرة جديرة بالتقدير لأنها تزيد من القاعدة الشعبية للعبة بجانب أن تواجدها يكشف توجه الدولة بالكامل للاهتمام بالرياضة بشكل عام والملاكمة بشكل خاص.

وواصل امتنانه بعد جلسة خاصة جمعته مع المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة في وجود الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة ومجلس إدارته خاصة بعد زيارة متحف اللجنة .

وشدد على أنه خلال جولته في مصر اليومين الماضيين مع مسؤولي الاتحاد المصري بأنه أحس بأن هناك قوة تجمع مجلس إدارة الاتحاد وأن جميعهم يد واحدة معبرا باللغة العربية " مع بعض"، مؤكدا إلى أنه يراهم أسرة واحدة وليس مجلس إدارة.

اختتم الهولندي بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة مصر تحتاج وقت أطول للاستمتاع بجوها و آثارها الخلابة، وأنه سيعود قريبا من أجل استكمال باقي اعمال الاتحاد، خاصة انه يدعم تدشين الاتحاد الأفريقي للملاكمة العالمية في مصر.

ويقيم مشروع الموهبة القومية معسكرا مستمر لأفضل مواهب الملاكمة بالمركز الأوليمبى بالمعادى والذي يعد أحد المشروعات التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة.