شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الجونة اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، تحديا جديدا عندما يواجه فريق فاركوعلى استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة دورى nile.



أرقام كولر مع الأهلى

أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 144 مباراة، فاز فى 100 لقاء وتعادل فى 27 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 266 هدفا وتلقت شباكهم 87، وخرج بشباك نظيفة فى 81 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

طالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولى فى أخر ظهور بدورى أبطال أفريقيا بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدورى المصرى الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالى.

ويلعب الأهلى اللقاء دون يحيى عطية الله وأشرف دارى ورضا سليم وكريم فؤاد وعلى معلول للإصابة، بجانب رحيل الثنائى بيرسى تاو ومحمود كهربا.