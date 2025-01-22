شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، مع نظيره فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة دورى nile.



الاهلى يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية

الأهلى يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.38 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفاركو 3.68 مليون يورو.

وتُلعب بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلى قد توج بلقب الدورى المصرى فى الموسم الماضى "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.