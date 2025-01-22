شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد معروف قبل مباراة فاركو اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم محمد معروف لإدارة مباراة فاركو والأهلى المقرر لها الرابعة عصر اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دورى nile، يعاونه سمير جمال وشهاب راشد وأسامة إسماعيل ومحمد عباس حكم فيديو، وشريف عبد الله مساعد حكم فيديو.

أرقام الأهلى مع صافرة محمد معروف

سبق وأدار محمد معروف 24 مباراة للنادى الأهلى، منها 22 فى بطولة الدورى، فاز الأهلى فى 15 منها وخسر مباراتين وتعادل فى 5 مباريات، بالإضافة إلى مباراة فى كأس مصر أمام الاتحاد فاز بها المارد الأحمر ، ومباراة بكأس السوبر وفاز بها الاهلى على سيراميكا بهدف دون رد .

جاءت الخسارة الأولى للأهلى مع صافرة محمد معروف ضد الاتحاد السكندرى بأربعة مقابل ثلاثة فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى موسم 2018-2019.

احتسب محمد معروف 8 ركلات جزاء للنادى الأهلى ولم يطرد أى لاعب من قبل للأحمر، وأشهر البطاقة الصفراء 33 مرة للاعبين من الأهلى.

آخر مباراة أدارها محمد معروف للأهلى كانت الاتحاد السكندرى في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى هذا الموسم، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى 1/ 1.