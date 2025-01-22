شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصدر بيانا رسميا بخصوص العلامة التجارية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادى الزمالك بيانا رسميا يحذر فيه من استخدام أو استغلال اسم أو شعار النادى أو أيا من علاماته التجارية بخصوص أكاديميات كرة القدم الخارجية.

وجاء البيان كالتالى ..



نادى الزمالك

من ناحية أخري، أكد مصدر مسئول في نادى الزمالك أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم، لن يتم بيعه خلال يناير الجارى، ومستمر مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن مجس الإدارة متمسك باللاعب، حيث إنه أحد الأعمدة الأساسية بالفرق، ويعد من أصول نادي الزمالك، وأضاف المصدر أنه من المقرر تحديد موعد لـ عقد جلسة مع زيزو ووالده للوصول إلى اتفاق جديد ونهائى، لتجديد عقد اللاعب، وتجهيز العقود الجديدة لتوقيعها بين الطرفين.

كان المتحدث الرسمي لنادى الزمالك أعلن أنه خلال ساعات سيتم الإعلان عن أخبار إيجابية بشأن تجديد عقد زيزو.

وعقد مجلس الزمالك جلسة مساء أمس بمقر النادى، بحضور أعضاء المجلس، تم خلالها قيام حسين لبيب رئيس النادى برفع توصيات لجنة الكرة، على مجلس الإدارة، وكذلك إخطار أعضاء المجلس بمستجدات ملف اللاعب، وما وصلت إليه المفاوضات مع زيزو ووالده خلال الساعات الماضية.