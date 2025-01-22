شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى وفاركو فى الدورى قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، فريق فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة دورى nile.



أرقام الأهلى وفاركو

أرقام الأهلى وفاركو فى الدورى

ويملك فريق الأهلى 18 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى مثلهم وسجل 13 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، فيما يملك فاركو 10 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

حقق الأهلى فوزاً بهدفين دون رد على الجونة فى آخر ظهور بمسابقة الدورى المصرى، فيما خسر فاركو من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وتُلعب بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلى قد توج بلقب الدورى المصرى فى الموسم الماضى "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.