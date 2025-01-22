شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد إذاعة مباريات اليوم التاسع من بطولة العالم لكرة اليد عبر أون تايم سبورتس والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف اليوم منافسات بطولة العالم لكرة اليد رجال، حيث تقام مباريات اليوم التاسع من منافسات البطولة، اذ تقام ست مباريات حاسمة ضمن الدور الرئيسي للبطولة التي تستضيفها ثلاث دول، كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل .

ومن المقرر أن تكون مواعيد مباريات اليوم ببطولة العالم لكرة اليد كالتالى..

البرازيل × تشيلي - الساعة 4:30 عصرًا.

سلوفينيا × الأرجنتين - الساعة 4:30 عصرًا.

السويد × البرتغال - الساعة 7:00 مساءً.

الرأس الأخضر × كرواتيا - الساعة 7:00 مساءً.

النرويج × إسبانيا - الساعة 9:30 مساءً.

مصر × أيسلندا - الساعة 9:30 مساءً.



ومن المقرر أن تنقل قناة "أون تايم سبورتس" جميع مباريات البطولة مباشرة، مع تقديم استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من خبراء كرة اليد، برعاية شركة المتحدة للرياضة.

وتنقسم مجموعات الدور الرئيسي الى أربع مجموعات تضم المجموعة الأولى منتخبات الدنمارك، ألمانيا، إيطاليا، التشيك، سويسرا، تونس، بينما تضم المجموعة الثانية فرنسا، المجر، النمسا، هولندا، مقدونيا الشمالية، قطر، والمجموعة الثالثة البرتغال، البرازيل، النرويج، السويد، إسبانيا، تشيلي، وعلى مستوى الرابعة مصر، كرواتيا، سلوفينيا، أيسلندا، الرأس الأخضر، الأرجنتين.