شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم 3 لاعبات لفريق الكرة النسائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو نادى الزمالك في ضم 3 لاعبات جدد لفريق الكرة النسائية بالنادى، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الجارية.

وتم التعاقد مع جميلة الفقى من بيراميدز، ونورهان عمرو من وادى دجلة ، بالإضافة إلى رقية مقبل من فريق زد.

ويحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب دوري الكرة النسائية بعد أن خاض 12 مباراة حقق الفوز في 9 وخسر في 3 ليصبح رصيده 27 نقطة.

كان عادل حسين ، المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادى الزمالك، كشف خلال تصريحات سابقة أنه خلال مباريات الفريق بالدورى لا يهمه تسجيل الأهداف الكثيرة لأنها لن تفيد الفريق، مضيفا:"أن الأهداف الكتير مش مهم بالنسبة لنا كفريق، ومش هيفيد الفرق الثانية، لكن على العكس".

وأضاف مدرب سيدات الزمالك، أنه بعد تسجيل اللاعبات هدفين أو ثلاثة أهداف فى المباراة أطلب منهن عدم تسجيل أهداف أخرى، والاكتفاء بما تم تسجيله قائلا، "لأننا نلعب كرة، وكثرة الأهداف ستجعل الفريق المنافس ينسحب".