شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى أمام فاركو بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يفقد فريق الأهلى بقيادة مارسيل كولر، 11 لاعبا فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، أمام فاركوعلى استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة دورى nile.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة فاركو كل من، وسام أبو على للراحة، حيث فضل الجهاز الفنى تجهيزه بدنيا لمباراة بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل، فى الأسبوع العاشر لمسابقة الدورى الممتاز.

كما غاب عن قائمة الأهلى أمام فاركو، حمزة علاء لأسباب فنية، وأحمد نبيل كوكا بسبب إصابة السمانة ويحيى عطية الله المصاب بشرخ فى الوجه، وأشرف دارى الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية، ورضا سليم الذى يعانى من قطع فى غضروف الركبة وطاهر محمد طاهر المصاب بتمزق فى العضلة الأمامية، وكريم فؤاد المصاب بقطع فى الرباط الصليبى للإصابة، وعلى معلول لعدم القيد، بجانب رحيل بيرسى تاو لصفوف قطر القطرى ومحمود كهربا لصفوف الاتحاد الليبى.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد.