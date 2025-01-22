شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج لـ ”الخليج 365”: التجنيس يهدد باستنزاف المواهب ومستحيل ألعب غير باسم مصر والان مع تفاصيل الخبر

ـ نور الطيب أكبر داعم لي والحمد لله على نعمة وجودها في حياتيـ دائماً جعان بطولات ومستحيل خروج الصدارة عن مصر في 4 سنواتـ خارج الاسكواش كان ممكن أكون مهندس أو لاعب تنسـ محمد صلاح أعطى لغيره أمل النجاح وتجربة مرموش مثال على ذلكـ أتمنى شراء نادي أرسنال وكنت أتمنى تواجد لاعب مصري بهـ اعتزال زوجتي كان رزق من ربنا بمولود جديد ونور حققت المستحيل

إنجاز تلو الآخر، فرض وجوده على عرش اللعبة، ليصبح في سنوات قليلة أحد أهم صائدي الألقاب والميداليات الذهبية في الاسكواش، وقائد كتبية الفراعنة المتوجة مؤخراً بلقب بطولة العالم، علي فرج لاعب وادي دجلة، بطل العالم للاسكواش في 4 نسخ والمصنف الأول عالمياً للرجال، تحدث إلى الخليج 365، حول جميع الملفات بعد دخول اللعبة دورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028، وكذلك أبرز التحديات التي تواجه مصر في الفترة المقبلة وكثير من الأمور في الحوار التالي:

ـ حصدت العديد من الألقاب خلال مسيرتك الاحترافية ما هو اللقب الأفضل بالنسبة لك؟

فخور بكل ما حققته وسعيد به وصعب أن أختار لقب بعينه، لكن يبقى أسعد يوم في حياتي خلال مسيرتي باللعبة، عندما توجت ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش مع زوجتي نور الطيب، لأنها كانت أول مرة نتوج ببطولة كبيرة سوياً ووقتها أحدثت ضجة إيجابية تجاه اللعبة.



علي فرج

ـ تعرضتم لضغوط كبيرة في بطولة العالم الأخيرة بسبب الإجهاد البدني وهذا ظهر في الاحتفال باللقب عندما تسلقت الحائط الزجاجي حدثنا عن ذلك؟

لم أخطط إطلاقاً لطريقة الاحتفال بعد التتويج ببطولة العالم مع المنتخب، دائماً يكون رد فعلي هادئ بعد التتويج بالألقاب، ولكن كان هناك إحساس كبير بالسعادة، واللعب باسم مصر مختلف، وكنت أرغب في احتضان كل لاعبي المنتخب فلم أنتظر فتح الباب وقمت بالتسلق لمعانقة اللاعبين وهذا خارج شخصيتي تماماً.

ـ ما هي خطتك للحفاظ على صدارة التصنيف مع قوة المنافسة؟

أتدرب بأقصى جهد داخل النادي، وأسعى لتحسين نقاط قوتي وأحاول استكشاف نقاط القوة لدى المنافسين للعمل عليها، وأمل مع فريقي التدريبي تحت إشراف كريم درويش المصنف الأول عالمياً سابقاً، أحاول بذل كل ما في طاقتي، ولكن أعلم جيداً أنها ستنتهي في يوم من الأيام، ولكني أحاول الاستمرار قدر المستطاع، ولن أتوقف عن المحاولة.

ـ كيف استقبلت خبر انضمام الاسكواش إلى الأولمبياد؟

عندما تلقيت الخبر لم أكن أصدق في البداية، لأننا سمعنا شائعات كثيرة حول هذا الأمر، دائماً كنت أرى الاسكواش يستحق التواجد في منافسات الأولمبياد وأخيراً حصل الاسكواش على حقه بالتواجد، كلنا سعداء جداً وفخورين بهذا، ولكن على المستوى الشخصي سيكون عمري 36 سنة وقت أولمبياد لوس أنجلوس، وأتعامل مع الأمر سنة بسنة، إذا كان جسدي وذهني مازال يساعدني بالتأكيد سأتواجد في هذا الحلم.



علي فرج يتحدث لمحررة الخليج 365

ـ كيف تعاملت مع قرار اعتزال زوجتك نور الطيب؟

قرار اعتزال نور كان رزق من ربنا أكثر من كونه قرار اعتزال، رُزقنا بابنتنا فريدة فاتخذت نور قرار الاعتزال، ثم عادت بعد ذلك وشاركت في البطولات، ونور شخصية عنيدة جداً بطريقة مميزة، قررت العودة مرة أخرى، ونجحت في الوصول إلى التصنيف الرابع عالمياً، مع مسؤولية الأمومة، لا أعرف كيف نجحت في ذلك كنت أعيش معها وأرى كم تعاني من الإرهاق، ولكنها حققت ما لم يحدث في الطريق، والآن ننتظر مولود جديد، وسيكون من الصعب جداً أن تعود مرة أخرى للمنافسات، وهذا رزق من ربنا وليس قرار اعتزال، وكنت أتمنى أن تستمر معي وتشارك في البطولات، لكنها بالفعل معي بصفة مستمرة بروحها وقلبها وتسافر معي خلال البطولات، وأي انتصار أحققه سيكون لنا.

ـ حدثنا عن الدعم المتبادل بينكما؟

منذ أن تزوجنا نور هي أكبر داعم لي، دائماً لديها القدرة على احتوائي عندما أتعصب، نمط حياة الرياضي مختلفة عن أي شخص آخر، ولأنها رياضية تعلم ذلك جيداً وتعرف الضغوط التي نتعرض لها وهذه الموازنة لم أكن لأجدها في أي شخص آخر، وسعي د جداً أننا وجداً بعضنا، دائماً عندها رد الفعل المناسب لكل موقف أتعرض له، والحمد لله على نعمة وجود نور في حياتي.

ـ ما هو أكبر تحدي يواجه الاسكواش المصري في الفترة المقبلة؟

مواصلة إخراج أجيال قوية في اللعبة هو أكبر تحدي، تواصل الأجيال مهم جداً لاستمرار الريادة المصرية، هذا موجود بالفعل في الوقت الحالي وأراه في نادي وادي دجلة لدينا الكثير من الملاعب وأكاديميات لإخراج أجيال جديدة، يجب أن نحافظ على هذا، وهناك دعم آخر من الاتحاد المصري والدعم الحكومي، والرعاة عليهم دور كبير أيضاً وأتمنى أن نركز على تجربتنا.



علي فرج

ـ هل 4 سنوات كافية لإزاحة مصر من صدارة الاسكواش؟

كل شيء وارد، بعيداً عن الأولمبياد يوجد حالياً منافسين كبار على مستوى عالي، مثل دييجو إلياس وبول كول، وفي منافسات السيدات توجد أماندا صبحي، لكن هل ستخرج أجيال جديدة في تلك الفترة لم نكن نسمع عنها لتخطف الصدارة، هذا غير مستحيل، هذا يحتاج إلى عمل يستغرق 15 أو 20 سنة، وأثق سواء بوجودي أو بزملائي وزميلاتي، سنعمل بكل ما في طاقتنا حتى لا تخرج الميدالية الذهبية من بيننا.

ـ من هو اللاعب الذي تراه يسير على خطاك من ناشئي الاسكواش؟

هناك لاعبين كثر مميزين في الناشئين ولديهم مثابرة وموهبة، وسيكون لهم مستقبل كبير جداً، وكل لاعب يجب أن يكون له شخصيته، وألا نضع عليه ضغوط بتشبيهه بنجم كبير، لأنني عانيت من هذا الأمر عندما كنت صغيراً، وأثق أن كثير من الناشئين سيكون لهم مستقبل كبير.



علي فرج

ـ كيف وصلت إلى تلك الدرجة من الروح الرياضية داخل الملعب؟

تربيتي كانت مختلفة، عندما كنت في سن 9 سنوات، عندما كنت أتصرف بشكل غير لائق كنت أواجه يوماً صعباً في المنزل، وهذا الأمر هو الصحيح، والنزعة الدينية أيضاً تساعد على أن نتحلى بتلك الأخلاق داخل الملعب، وأشكر أهلي على تربيتهم لي بهذه الطريقة.

ـ ماذا كنت تتمنى أن تكون خارج الاسكواش؟

من الممكن مهندس لأنها مجال دراستي، أحب الجانب الهندسي وحل المشاكل بطريقة منطقية، وأحب جداً ريادة الأعمال وأعتقد أن الشباب الذين لديهم أفكار سيكون لهم دور كبير في الفترة المقبلة، لكن لو حد سألني عن حلم حياتي سيكون شراء نادي أرسنال، أشجع أرسنال بجنون.

ـ ما رأيك في تجربة مرموش وانتقاله إلى الدوري الإنجليزي

إنجاز كبير، أن يكون محمد صلاح 7 سنوات على قمة اللعبة، بعد حصوله على الشهرة والفلوس مازال لديه الدافع لمواصلة النجاح، لم يعطي فقط مثل أعلى بل أعطى أملاً لغيره من اللاعبين أن يكون لديهم ها الحلم، وعمر مرموش أيضاً تخرج من مدرسة الكرة في وادي دجلة، ثم انتقل إلى ألمانيا واليوم في مانشيستر سيتي، الموهبة جزء مهم ولكن الحفاظ عليها والوصول إلى تلك المكانة يحتاج إلى عمل شاق، ولكن ما يحزنني أن ثنائي الدوري الإنجليزي، محمد صلاح وعمر مرموش لم ينتقل أحد منهم إلى أرسنال، أتمنى لهما كل التوفيق على المستوى الفردي ولكن أتمنى أن يحصد أرسنال كل البطولات.

ـ ما هي الشخصية الرياضية التي أثرت في حياتك؟

أحب روجر فيدرر جداً، وأحب لعبة التنس، أحب طريقة لعب فيدرر واحترامه لنفسه وزملائه وحياته العائلية واحترامه لزوجته وأبنائه، وهو أكثر من ألهمني.

ـ ما هو أصعب وأسعد موقف تعرضت له في الملعب؟

أصعب موقف كنت في سن 16 سنة، ومستوايا تراجع كثيراً في الاسكواش لانشغالي بالدراسة وقتها، وخسرت من لاعبين لم أكن أخسر أمامهم، وكان حلمي التتويج ببطولة العالم للناشئين، وقررت اعتزال الاسكواش وبكيت وأخبرت أخي بذلك، ولكنه رفض تماماً وتحدث معي وحفزني وكانت نقطة تحول في حياتي، ومن اللحظات السعيدة تتويجي ببطولة أمريكا المفتوحة مع زوجتي نور الطيب، وتتويجي ببطولة العالم للمرة الثانية في هذا الأسبوع كنت توجت باللقب ورزقت بابنتي فريدة.

ـ هل سنرى ابنتك في ملاعب الاسكواش قريباً؟

هي بدأت بالفعل باللعب، ومستمتعة بالأمر وإذا قررت أن تمارسها مستقبلاً ستسمر فيها.

ـ ما هي الرياضة التي كان يمكن أن تمارسها غير الاسكواش؟

التنس وكرة القدم، لكنني أحب الألعاب الفردية أكثر، للأسف لم نمتلك أسماء كبيرة في اللعبة، كان سابقاً إسماعيل الشافعي، ولكن الآن ميار شريف تلهمنا بتفوقها في السيدات.

ـ هل يمثل التجنيس خطورة على الاسكواش المصري؟

لن أكون دبلوماسياً، بالتأكيد التجنيس يشكل خطورة، في المنافسات العالمية، الدول تبحث عن أي طريقة للتربع على عرش اللعبة، ويعتمدون بشكل كبير على التجنيس، لكن طالما يتواجد هنا الدعم المادي والمعنوي سنحاول قدر المستطاع محاربة هذا الأمر لن نتمكن من إيقافه تماماً لكن سنقلل منه، وبشكل شخصي عمري ما هفكر في هذا الأمر.

ـ ما هو الهدف الذي تحلم بتحقيقه؟

ربنا منحني الكثير من الأمور، ودائماً جعان للبطولات وأتمنى تحقيق المزيد.