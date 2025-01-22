شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس يطلب معسكرا مغلقا في فبراير لمنتخب الناشئين 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس، من اتحاد الكرة إقامة معسكرا مغلقا للمنتخب في فبراير المقبل، لتجهيز اللاعبين لبطولة أمم أفريقيا.

ويسعى الكأس الذى اختتم اليوم معسكره القصير لمدة ثلاثة أيام بمشروع الهدف، لخوض عدد من المباريات الودية للاستقرار على القائمة التي تشارك معه في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب مارس المقبل.

وفاز المنتخب الوطني للناشئين ( مواليد 2008 ) على فريق بسيون برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت اليوم بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، في ختام معسكر الفريق الذى انطلق الأحد الماضى استعدادا لخوض أمم أفريقيا للناشئين فى مارس المقبل.

سجل أهداف منتخب الناشئين الأربعة كل من، عبد العزيز الزغبى وسلمان محمد ومالك معتصم وأدم محمد.

وحرص هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة ، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد على حضور المباراة ومصافحة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن أحمد الكأس واللاعبين لمساندتهم والشد من أزرهم.