شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم البرازيلي ايفرتون دا سيلفا في يناير والان مع تفاصيل الخبر

أعاد مسئولو النادي الأهلي ملف التعاقد مع البرازيلي ايفرتون دا سيلفا لاعب بانيك أوسترافا التشيكي خلال الساعات الماضية، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما كان قد أغلق ملف التفاوض مع اللاعب من قبل بسبب مغالاة ناديه في مطالبه المالية.

وأعاد النادي الأهلي التفاوض مع ايفرتون باعتباره من أبرز الخيارات المطروحة لتدعيم هجوم الأهلي، لاسيما وأنه يملك إمكانيات فنية وبدنية عالية ولديه القدرة على المراوغة والاختراق من الأطراف.

ويتفاوض الأهلي بقوة مع نادي أوسترافا من أجل ضم ايفرتون في الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر، بعد ترحيب اللاعب بالانتقال إلى القلعة الحمراء وصنع تاريخ جديد مع الأهلي، لاسيما بعد مشاهدته خلال مشاركته في كأس العالم للأندية أمام الفرق البرازيلية، بخلاف استعدادا للمشاركة في مونديال لأندية القادم 2025 في ثوبه الجديد بمشاركة 32 فريق.

ويسعى الأهلى للتعاقد مع جناح أجنبى سوبر استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025، خاصة مع تراجع مستوى الثنائى بيرسى تاو ورضا سليم خلال الفترة الماضية.

وحصل مسئولو الأهلى على الضوء الأخضر من كولر لبدء مفاوضات جادة لضم إيفرتون فى الميركاتو الشتوي، اللاعب صاحب الـ27 عامًا تُقدر قيمته التسويقية بثلاثة ملايين يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، إيفرتون يقدم مستويات رائعة مع بانيك التشيكى حيث سجل 13 هدفًا وصنع 6 آخرين خلال 22 مباراة.