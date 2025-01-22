بتروجت يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة المصرى غدا في الدورى

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القاهرة - سامية سيد - استقر سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، على الدخول في معسكر مغلق اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى غدا الخميس، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

ويختتم الفريق استعداداته اليوم بإجراء البروفة الأخيرة لخطة مباراة المصرى، ويعلن سيد عيد قائمة المباراة التي ستدخل المعسكر اليوم، من أجل فرض المزيد من التركيز لتحقيق النتائج الإيجابية.

واستعاد فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، خدمات الثنائى أحمد غنيم والفلسطينى بدر موسى، في مباراة المصرى غدا، بعدما تعرض الثنائى للإصابة أمام المقاولون العرب فى كأس مصر، التى ودعها الفريق بعد الهزيمة بهدف نظيف، ليغيبا عن بتروجت أمام إنبى فى الدورى.

وشارك الثنائى فى مران بتروجت ليعلن جاهزيتهما أمام المصرى فى المواجهة المقبلة بالدورى، فى انتظار القرار الفنى لسيد عيد بعد جاهزيتهما طبيا.

واستغل سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، عدم ارتباط الفريق بأى مباراة وبدأ فى تنفيذ فترة إعداد مصغرة للاعبى الفريق البترولى، استعدادا للمباريات المقبلة والتى يبدأ بمواجهة صعبة أمام المصرى البورسعيدى، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل قوى من أجل مواصلة الاقتراب من فرق المقدمة التى ستنافس على اللقب والابتعاد عن المنافسة على الهبوط.

ويحتل فريق بتروجت المركز العاشر برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز فى مباراتين والتعادل فى 4 لقاءات والخسارة فى مواجهتين، سجل لاعبو الفريق البترولى 6 أهداف وسكنت شباكهم 6 أهداف أيضا.