شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحدد مشاركة مصطفى شلبى مع الزمالك أمام مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

يخضع مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاختبار طبى اليوم، لتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق في مباراته أمام مودرن سبورت من عدمه.

ويخضع شلبى للاختبار بعد حصوله على راحة من التدريبات أمس لإصابته بنزلة برد، وقرر الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي على منح اللاعب راحة من التدريبات لحين الخضوع لاختبار طبى يحسم موقفه من المباراة.

ويلتقى الزمالك مع مودرن سبورت غد الخميس بالجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز، والتي تقام بإستاد القاهرة.

ويملك فريق الزمالك 17 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 8 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يملك مودرن سبورت 4 نقاط من 8 مباريات لم يحقق الفوز في أياً منها وإكتفى بالتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مثلها وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.